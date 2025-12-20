停砍公教年金添變數　李來希：魚死網破誰怕誰

中評社台北12月20日電／“行政院長”卓榮泰日前決定不副署《財劃法》後，外界高度關注，藍白聯手通過的停砍公教年金法案，卓榮泰是否也會採“不覆議，不副署”方式，讓法案無法公布實施；加上5位大法官19日判決“立院”三讀通過的“憲訴法”無效，其他法案是否會有相同情況，再度掀起議論。對此，“全國公務人員協會”前理事長李來希今日在臉書發文，為今之計，首要是凍結“憲法法庭”的運作，魚死網破誰怕誰？



中時新聞網報導，李來希今在臉書發文直指，民進黨新的“四不一沒有”：不接受、不公布、不副署、不施行，沒有任何正面思維，因此痛批面對這樣一個不講誠信、不講道理，毫無信譽的政權與政治人物，擁有立法權以外的一切所有的權力，濫用權力機制，現在連“憲法法庭”都淪陷了，難道我們就這樣子讓他們予取予求？肆無忌憚的濫用權力？



李來希表示，為今之計，首要是凍結“憲法法庭”的運作，走偏的“憲法法庭”既然不能做好事，那麼就讓它不能做壞事，魚死網破誰怕誰？因此呼籲“立法院”刪除“憲法法庭”的預算，凍結“憲法法庭”的人事，再次修法讓“憲法法庭”徹底停擺。



最後，李來希說，“想對幹嗎？穿草鞋的人不怕穿皮鞋的人！怕什麼？反正我們已經一無所有了，還怕什麼？”