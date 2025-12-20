彈劾賴清德　郭正亮曝“最壞劇本”

中評社台北12月20日電／“立法院”先前否決《財政收支劃分法》覆議案，然“行政院長”卓榮泰決定“不副署、不公布”，掀起朝野僵局。藍、白“立院”黨團19日亦在議場前舉行記者會，宣布正式提案彈劾賴清德。針對國民黨團在日前記者會上表示“昨日尹錫悅、今日賴清德”，前“立委”郭正亮也表示已傳出最壞劇本，並呼籲台北市長蔣萬安、“立法院長”韓國瑜，屆時“一定要動員手上的力量”。



中時新聞網報導，郭正亮19日在政論節目《中天辣晚報》提及，在台北市反對賴清德的人絕對超過六成，賴最好盡快收回成命來化解僵局，“那他（賴）一定不會自己出來，他會叫卓榮泰出來。”



郭正亮進一步表示，現在卡到的是預算沒有付委，真正的僵局在這裡，那至於彈劾，二分之一就成案了，成案之後“立法院”當然可以請賴清德來做說明。之後再請送司法機構，送司法機構的時候要三分之二投票，“我認為民進黨就是吃定你三分之二不會過”，郭正亮指出，可是從院會提案，到發函賴清德出席，也至少要拖三個禮拜以上。



另，對於“昨日尹錫悅、今日賴清德”說法，郭正亮也指出，一直有網友和他說賴恐會有“絕招”，就是青鳥來佔領“立法院”，然後賴趁機發布戒嚴，“那因為24小時‘立法院′不能開，所以戒嚴法就過了”。郭正亮表示，坦白講就是內戰，但這當然就是最壞的情況，他也不認為賴這個時候宣佈戒嚴，軍警會去支援賴。



最後，郭正亮也呼籲蔣萬安“台北市警察局你要顧好”，如果真的硬幹、或者青鳥要來包圍“立法院”不讓開會，“現在已經沒有規則了，所以就什麼怪招都可能出現”，所以蔣萬安、韓國瑜很重要，“你們要動員你們的手上的警政的力量，讓青鳥不能得逞。”