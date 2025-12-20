“彈劾賴清德”網路連署飆破600萬

中評社台北12月20日電／“行政院長”卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，“立法院”司法及法制委員會18日通過譴責案，並由提案委員具名建請“監察院”彈劾卓榮泰；國民黨、民眾黨“立法委員”19日在“立法院”議場前召開記者會，宣布提案彈劾賴清德。場外同步出現的“彈劾賴清德”網路連署，目前已突破600萬人次。



中時新聞網報導，國民黨、民眾黨“立委”在“立法院”議場前召開記者會，現場立起將賴清德合成為袁世凱的圖像，宣布正式提案彈劾清德，並將依“立法院”職權行使法啟動全院委員會程序，同時也規畫舉辦各縣市公聽會，向民眾說明彈劾理由。



針對賴清德的彈劾連署行動，連署數目標訂為賴清德於2024年“總統”大選所獲得558萬6019票。目前連署啟動後短時間內已突破600萬人次，由於短時間內連署大量湧入，平台一度出現當機狀況。



依據“憲法”增修條文規定，“總統”彈劾案須先取得全體“立法委員”二分之一以上提議，並經三分之二以上決議後，始得聲請“司法院”大法官審理。目前藍白陣營合計約62席，距離76席的決議門檻仍有一段差距。即便“立法院”通過彈劾決議，案件仍須送交“憲法法庭”審理。依“憲法訴訟法”第75條規定，彈劾成立的判決，須經大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數最少不得低於9人。目前大法官實際在位人數僅有8人。



此外，民眾黨也表態，將依相關法制程序研議邀請賴清德赴“立法院”說明，屆時賴清德是否出席“國會”，勢必成為焦點。