愛潑斯坦案新文件公布　克林頓被“大量提及”

中評社北京12月20日電／美國司法部19日開始在其網站公布已故富商傑弗里·愛潑斯坦相關案件的文件，但將諸多內容做塗黑處理。初步梳理發現，文件中提及現總統特朗普較少，卻“大量提及”前總統克林頓。克林頓方面隨後怒斥此舉意在找“替罪羊”。



央視新聞報導，當天早些時候，美司法部官員表示，此次將公開數十萬份相關記錄，接下來幾周繼續公開更多內容。然而據披露，已公布的文件約4000份，大多是照片。司法部將在年底前公布全部文件。



另外，目前公布的許多文件經過了大量編輯，多份長達100頁甚至更長的文件被完全塗黑。司法部副部長托德·布蘭奇在給國會的信中說，文件中超過1200名受害者及其家屬的名字必須做塗黑處理。



19日新公開的照片中，有一張顯示克林頓與愛潑斯坦的前女友吉絲蘭·馬克斯韋爾在同一個泳池中，旁邊還有另外一名臉被塗黑的人。另一張照片中，克林頓在浴缸里，而同一個浴缸里看起來還有另一個臉被塗黑的人。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特等白宮官員在社交媒體轉發了克林頓的照片。



克林頓此前曾對他與愛潑斯坦的往來表示遺憾，並稱不清楚後者的任何犯罪活動。克林頓的辦公室副主任安傑爾·烏雷尼亞19日在一份聲明中指責，白宮試圖轉移公眾目光，把矛頭引向克林頓。



白宮方面則在一份聲明中說，此次公布文件顯示了現任政府的“透明度”以及為受害者們“伸張正義”的決心，並批評民主黨主政時期的幾屆政府沒有這樣做。

