台北砍人案1傷者罹愛滋　後續傷者有感染風險

中評社台北12月20日電／北捷台北車站、中山站昨日發生隨機殺人案，造成3死、11傷，據傳中山商圈其中一名被砍傷民眾為愛滋感染者，代表後續被刀刃劃傷民眾都有感染愛滋風險。“衛福部”今指出，該民眾為已通報、服藥穩定控制的HIV感染者，傳染風險低，且經血液感染HIV風險低於萬分之一，疾管署已成立此事件暴露後諮詢和公費投藥專案，也提醒大眾勿肉搜投藥傷者或感染者資訊。



警消統計，北捷部分造成1死1傷，誠品南西店內共造成2死4傷，另有6人自行就醫。最新傳出，其中一為在中山被砍傷的民眾為愛滋感染者，代表後續再被劃傷的人不排除有感染的風險。



中時新聞網報導，“衛福部”疾管署今下午臨時舉行“北市隨機襲擊事件重大說明”記者會，“衛福部長”石崇良說明，昨北市隨機襲擊事件發生後，在處理過程中，發現一名受傷民眾為愛滋病毒感染者，緊急諮詢專家意見，評估事件其他傷者的暴露感染風險、後續相關建議處置。



疾管署署長羅一鈞說明，基於《傳染病防治法》不可洩漏感染者個資，據瞭解，該名感染者是已通報且長期服藥穩定控制的HIV感染者，病毒量屬於偵測不到範圍，感染風險低，但血液仍可能透過凶器或現場血液噴濺，而暴觸到其他有傷口或黏膜民眾，疾管署已成立此事件暴露後諮詢和公費投藥專案。



羅一鈞提醒，如事件發生時，正在誠品南西店且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（如眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥；如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險，此事件將追蹤約12周。

