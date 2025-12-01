李華球：台北砍殺事件暴露台灣公共安全缺漏

張文涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被發布通緝。（翻攝網路影片） 中評社台北12月21日電（作者 李華球）12月19日肇發於台北的四死九傷北捷砍殺事件驚動各界，亦引發國際媒體報導，顯示事態嚴峻。從本事件而言，令人難以想像的是，台北車站是全台最大、也是設備最好的三鐵共構的車站。但從案件發生後所顯露的公安缺漏，實在令人擔憂。筆者有幾點觀察：



一、嫌犯整日連續犯案，惟並未引起警方及各界關注，致事件不斷擴大肇發。



肇事身亡民眾張文，19日從早到晚，在台北市多處地區縱火。媒體指出，張文為了要再度犯案，以縱火方式將部份警力引導至縱火場地，意圖分散警力，再度犯案。而令人不解的是，為何警力未能即時察覺事有蹊俏，迅速查清案情，防杜非法肇生。



究案而言，一是，警察機關危機意識淡薄，心緒不專，未能在案情尚小之時，即時察覺不對，逮捕非法之徒，讓事件縮小告停。二是，市民忙於工作，加以維安認知不足，未在縱火處發覺事態不對，而立即報警處理，防制危安事件發生。



就上言之，日後必須對警方加強再教育，提升危機意識，強化第一時間察覺異狀及打擊能力，有效抑制危安事件肇發；另對於民眾，台北市政府（全台各級政府）必須要求里長對里民宣教：維安是眾人的事，不僅是警察的事，應配合相關演習，以維安全。



二、整體維安警力警覺性差，配置亦不夠周延，通報預警設施亦未發揮功能，致統合戰力未能有效發揮。



就19日案情而言，已故嫌犯張文，第一時間在北車丟擲多顆煙霧彈，引發民眾慌亂，但奇怪的是，並未見相關安全系統示警，亦未見警力快速抵達現場。致張文沿路逃竄至北捷中山站，丟擲煙霧彈，並瘋狂砍殺路人，衝進百貨公司砍殺民眾。



上述案發期間，警力反應怠慢，緩慢抵達現場處置，而現場相關維安設施，亦未能有效發揮預警通報功能，有效控制情況，減少傷亡，釀成四死九傷重案。警力與通報示警系統，均未即時發揮統合功能，嚴重影響打擊嫌犯，有效制止案情肇發。

