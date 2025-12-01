中評專論：美國安戰略從全球收縮到印太聚焦

印太在《美國國家安全戰略》中被反覆強調為具有特殊地位的區域。 中評社香港12月21日電（評論員 一嫻）12月17日，美國參議院以77票贊成、20票反對通過《2026年國防授權法案》（NDAA），此前眾議院已於本月10日高票通過相關文本。之後仍需等待總統簽署，但按慣例並無懸念。作為年度性國防立法，NDAA並不意味著突發性的政策轉向，但其條款結構與資源配置，往往為觀察美國國家安全戰略在軍事層面的具體落實方式，提供了一個相對清晰的制度窗口。



在戰略層面，白宮此前發布的《美國國家安全戰略》已經呈現出一種較為明確的調整取向。在全球資源約束加劇、介入成本上升的背景下，美國正重新排列其安全投入的優先順序：在西半球，強化對“後院”拉美的秩序維護；在中東，更多依賴盟友承擔地區安全責任；在歐洲，推動歐洲國家提升自身防務能力，美國則保留關鍵戰略槓桿。在多個方向上，美國的直接介入方式均出現不同程度的調整。簡言之，美國正在通過收縮部分地區的直接介入，騰出戰略與資源空間，以繼續主導其認為具有決定性意義的印太方向。



與上述地區相比，印太在《美國國家安全戰略》中被反覆強調為具有特殊地位的區域。這種強調並非一般性的地緣政治表述，而是與經濟結構判斷密切相關。戰略文件指出，印太地區在全球經濟體系中占據超過一半的比重，並將在相當長時期內決定全球經濟增長的主要方向。在這一邏輯下，印太的安全穩定被視為全球體系能否持續運轉的重要前提，也由此被抬升為美國安全戰略中的核心區域。



正因為如此，儘管國家安全戰略承認美國難以在所有方向維持同等強度的直接介入，但印太並未被納入“可外包”的安全範疇。相較於全面退出，美國更傾向於通過調整介入方式、強化制度安排與盟友分工，在控制成本與風險的同時，維持並加強其在該地區的秩序影響力。需要區分的是，美國所謂的全球戰略收縮，並非在所有地區同步推進，而是在總體資源約束下，對不同區域採取差異化的介入方式；在這一背景下，印太反而成為其集中投入與制度化安排的主要承載區。

