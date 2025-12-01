快評：台北街頭慘案警示　修補社會安全漏洞

中評社快評/19日傍晚，喧囂的台北街頭被突如其來的煙霧彈與刀光撕裂。一名張姓通緝犯在台北車站、捷運中山站及誠品南西店一帶，瘋狂投擲煙霧彈、汽油彈，更持長刀無差別砍殺無辜路人。下班高峰的人潮瞬間化為驚恐的奔逃與絕望的呼救。最終，這場令人發指的暴行釀成四死九傷的慘劇，嫌犯本人亦墜樓身亡。冰冷的數字背後，是數個家庭瞬間崩塌的悲劇，也是整座城市的創傷。



我們強烈譴責這樣的極端暴力犯罪！在公共空間對毫無防備的民眾進行無差別攻擊，是赤裸裸的反人類行徑，是對生命尊嚴與社會秩序的野蠻踐踏。無論行兇者背負何種個人恩怨或困境，都不能成為其將屠刀揮向無辜者的藉口。



我們向不幸罹難的無辜市民致以深切的哀悼。他們的生命在歸家途中戛然而止，留給親人無盡的悲痛與思念。願逝者安息。我們亦向傷者及家屬表達誠摯的慰問與關懷。身體的創傷或可癒合，但心靈的驚懼需要時間撫平。祈願傷者早日康復。



台北街頭的血色黃昏，是對城市公共安全的沉重拷問。譴責暴行、哀悼逝者、關懷傷者是此刻必須表達的人性溫度，但唯有以徹底的調查揭開真相，以堅決的行動堵塞漏洞，以嚴密的防範織就安全之網，才能告慰無辜亡靈，撫平城市傷痕，讓市民重拾安心行走於陽光下的信心。

