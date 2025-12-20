核武裝論？高市政府官員在冒天下之大不韙

中評社北京12月20日電／日本原子彈氫彈受害者團體協會19日發表談話，抗議高市早苗政府官員宣揚“核武裝論”。據日本媒體報導，高市政府負責安保政策的官員18日揚言，日本應當擁有核武器。此人以“非公開談話”的方式，在首相官邸對記者團發表駭人言論，激起軒然大波。日本多個在野黨19日緊急發聲，要求高市政府“立即撤換此人”。



新華社報導，作為唯一遭受原子彈轟炸的國家，基於日本戰後憲法的和平理念，日本戰敗後確定了不製造、不擁有、不運進核武器的“無核三原則”。近些年，日本打著成為“正常國家”的旗號，圖謀“再軍事化”，但“核武裝”始終是日本官方立場的最大禁區之一。1999年，時任防衛政務次官因發表“核武裝論”而丟官。此番，高市政府官員的擁核言論，顯然對日本既定的“無核三原則”、對國際核不擴散體系、對戰後國際秩序都構成了嚴重挑戰和重大挑釁。



一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷，大幅調整安保政策，自我鬆綁集體自衛權，圖謀以強化“延伸威懾”合作、尋求“核共享”、修改“無核三原則”等種種手段推動盟國核武器重返日本。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速“再軍事化”的野心膨脹。



高市上台後，就有日本政府消息人士透露，高市內閣正探討在修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”時，拋棄“無核三原則”中不運進核武器的原則。高市本人在國會答辯時，對於日本政府是否堅持“無核三原則”，也迴避了明確表態。此番，高市政府官員有關“擁有核武器”的惡劣言論，被認為是為未來進一步破壞“無核三原則”試探和造勢。



可想而知，一旦高市政府使“無核三原則”淪為廢紙，日本將在危險的軍事擴張道路上加速暴走，屆時國際核不擴散體系將遭到嚴重破壞。日本多個政黨、多名政要和民間團體機構對此動向表示警惕，呼籲日本必須堅持“無核三原則”，避免戰爭慘禍重演。



在右翼勢力對輿論和民意的不斷煽動操弄下，歷史修正主義和軍國主義復活思潮在日本甚囂塵上。在此形勢下，日方官員拋出“核武裝論”應當引起國際社會的高度警惕。日方必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找借口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。