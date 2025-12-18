中評現場：機器人產業和AI投資論壇

2025機器人產業和AI投資論壇20日在香港會議展覽中心舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月21日電（記者 盧哲）以“破界融新·投啟未來”為主題的2025機器人產業和AI投資論壇20日在香港會議展覽中心舉行。與會者就具身智能及人類發展的未來發表觀點與看法，並強調機器人和AI產業將是驅動未來發展的核心、創新引擎。



本次論壇是首屆“香港國際AI藝術節”的系統活動之一。本屆藝術節由紫荊文化集團主辦，以“預見未來：現實與無界”為主題，聚焦技術與藝術深度融合，致力於打造藝術展演、科技互動、科普教育於一體的多元平台。



在當天的論壇上，紫荊文化集團副總經理白宗青首先致辭表示，當前我們正處在一個前所未有的歷史交匯點，以人工智能機器人技術為代表的第四次工業革命浪潮，正以前所未有的速度重塑全球經濟格局。他說，機器人和AI產業是新質生產力的代表，是驅動未來發展的核心引擎，也是科技創新與產業創新深度融合的集中爆發力。



白宗青表示，當前我國科技產業創新活動步伐仍帶著核心技術“卡脖子”的挑戰，這需要科研工作者潛心鑽研，實現從0到1的突破；需要企業家勇於開拓、更需要投資界秉持遠見，堅守初心，為創新型企業提供支持。