邱于珊：熱心公益　台中東海大學校友楷模

台中東海大學校友會理事長邱于珊 中評社台中12月21日電（作者 陳雅婷）東海大學第十六屆校友楷模名單日前揭曉，現任臺中市東海大學校友會理事長邱于珊榮獲此項殊榮。評審委員指出，邱于珊不僅在企業經營上展現卓越實績，更長期投入教育、產學合作與公共事務，積極促成校友、學校與城市之間的良性互動，展現高度的社會責任感與公共參與精神。



邱于珊的人生歷程，正是一段典型的台灣奮鬥故事。出生於高雄的她，19歲隻身來到台中發展，從餐廳基層服務生做起，憑藉踏實勤奮與對人的細膩觀察，一路晉升為餐廳經理。70年代，她順應產業脈動，投入房地產銷售並創業成立“新仁友企業股份有限公司”，事業版圖逐步擴展，營業額曾達數十億元，累積豐富的企業治理與市場實務經驗。



事業有成之後，邱于珊始終相信“學習是最重要的投資”。她於2018年自東海大學管理學院EMBA畢業，並持續精進專業，目前為彰化師範大學電機與機械科技學系博士候選人。她表示，跨領域學習不僅是自我挑戰，更有助於未來在公共政策、產業升級與城市發展上提出更具前瞻性的觀點。



在回饋母校方面，邱于珊扮演了關鍵推手角色。她協助東海大學副校長詹家昌推動成立“路思義校企股份有限公司”，整合EMBA校友企業能量，打造產學合作與永續回饋的新模式。該公司初期股本950萬元，不僅捐贈十分之一股權予東海大學，更承諾每年提撥盈餘百分之二十回饋學校，為高等教育建立長期穩定的支持機制。



透過路思義校企平台，校友企業與校園研發、設計能量得以實質結合，首波推出以路思義教堂為靈感的“LUCE經典針織鞋系列”，由東海工設系師生共同參與設計，成為產學合作落實於市場的具體案例，也展現“教育成果回饋社會”的正向循環。

