分析：人民幣國際化加速前進的“三重驅動”

中評社香港12月21日電／跨境使用規模穩步增長，債券投融資受到青睞，離岸人民幣市場不斷升溫……今年以來，人民幣國際化不斷取得積極進展，受到海外廣泛關注和積極評價。



國際航空運輸協會11月初宣佈將人民幣納入其清算系統的可結算貨幣名單，允許全球航空公司與航空供應商以人民幣進行結算。今年年中，埃及宣佈允許中國企業使用人民幣在埃及註冊公司。



人民幣在跨境貿易投資領域正獲得更廣泛使用。據中國人民銀行最新發佈的《人民幣國際化報告（2025）》，2025年上半年，銀行代客人民幣跨境收付金額合計為34.9萬億元，同比增長14.0%。人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣；按全口徑計算，人民幣為全球第三大支付貨幣。



與此同時，人民幣債券投融資受到國際市場青睞。今年4月，中國財政部在英國倫敦發行首筆60億元人民幣綠色主權債券，總申購金額是發行金額的6.9倍。高認購倍數印證了國際投資者對中國主權債券的認可。10月，中國銀行倫敦分行發行全球首筆以英鎊和離岸人民幣雙幣種計價的綠色債券。



彭博新聞社網站日前報導，截至12月中旬，今年“點心債”發行總額約為8700億元人民幣，已經超過2024年創紀錄的全年發行總量，連續8年實現增長。這一發行熱潮是人民幣在全球金融市場越來越受歡迎的最新證明。



人民幣國際化近期為何提速？分析人士指出，人民幣國際化提速可看作是三股力量的疊加結果——“貿易與產業基礎”是根本，“制度與市場工具”是加速器，“全球貨幣體系變化”則提供了外部窗口。



首先，貿易與產業結構是底層支撐。中國在全球供應鏈中的地位持續穩固，外貿規模不斷擴大，使用人民幣結算成為降低交易成本的有效選擇。



德國法蘭克福金融管理學院教授霍斯特·勒歇爾接受新華社記者採訪時說，人民幣國際化加速主要由貿易功能驅動。中國外貿保持增長，特別是與全球南方國家的貿易增長。越來越多此類貿易直接通過人民幣結算，是人民幣國際化向前發展的重要動力。