約旦證實參與美對敘境內目標空襲行動

中評社香港12月21日電／約旦武裝部隊20日發表聲明稱，約旦皇家空軍參與了19日凌晨對極端組織“伊斯蘭國”在敘利亞境內多個目標的空襲行動。



聲明稱，此次行動與美國合作，是在打擊“伊斯蘭國”國際聯盟行動框架下進行的，敘利亞政府近期也加入了該聯盟。



新華社報導，美軍中央司令部19日發布聲明稱，美軍於美國東部時間19日16時（北京時間20日5時）開始“鷹眼打擊行動”，對“伊斯蘭國”在敘利亞境內的70多個目標發動打擊。目前，外界尚無法確認美軍在敘打擊目標身份。