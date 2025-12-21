委內瑞拉譴責美國扣押運載委石油船只

中評社香港12月21日電／委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯20日譴責美國在國際水域針對運載委內瑞拉石油的私人船只實施“盜竊和劫持”。



新華社報導，羅德里格斯通過社交媒體發布政府公報稱，這一嚴重的“海盜行為”觸犯了國際法。美國政府企圖強加給委內瑞拉的殖民主義模式終將失敗。委政府將訴諸聯合國安理會和其他多邊組織以採取相應行動。