美俄代表在邁阿密磋商結束俄烏戰事

中評社香港12月21日電／美國與俄羅斯的談判代表星期六在佛羅里達州邁阿密會面，磋商結束俄烏戰事。



香港電台報導，美方代表包括特使威特科夫及總統特朗普的女婿庫什納，俄方就由總統特別代表德米特里耶夫出席。德米特里耶夫在會後表示，雙方當日的會談具建設性，星期日會繼續。



美國與烏克蘭及歐洲的代表，星期五亦在邁阿密舉行了會談，討論美方提出的俄烏和平計劃。路透社引述俄羅斯消息人士說，德米特里耶夫不會與烏方談判代表會面。



