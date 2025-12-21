【
大
中
小
】 【
打 印
】
美俄代表在邁阿密磋商結束俄烏戰事
http://www.CRNTT.com
2025-12-21 11:13:44
中評社香港12月21日電／美國與俄羅斯的談判代表星期六在佛羅里達州邁阿密會面，磋商結束俄烏戰事。
香港電台報導，美方代表包括特使威特科夫及總統特朗普的女婿庫什納，俄方就由總統特別代表德米特里耶夫出席。德米特里耶夫在會後表示，雙方當日的會談具建設性，星期日會繼續。
美國與烏克蘭及歐洲的代表，星期五亦在邁阿密舉行了會談，討論美方提出的俄烏和平計劃。路透社引述俄羅斯消息人士說，德米特里耶夫不會與烏方談判代表會面。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄再提北約東擴問題有何用意 專家分析
(2025-12-21 10:25:37)
烏克蘭與葡萄牙就生產海上無人艇簽署聯合聲明
(2025-12-21 09:58:34)
盧卡申科：白俄境內已部署俄制“榛樹”導彈
(2025-12-20 08:11:18)
特朗普就俄烏“和平計劃”再次向烏克蘭施壓
(2025-12-20 08:10:17)
中國烏克蘭在京舉行政治磋商
(2025-12-19 13:55:00)
歐洲議會批准逐步停止進口俄天然氣計劃
(2025-12-18 14:37:15)
澤連斯基呼籲歐盟就動用俄被凍資產援烏達一致
(2025-12-18 09:40:31)
意大利總理重申不會向烏克蘭派兵
(2025-12-18 09:39:04)