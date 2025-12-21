】 【打 印】 
美俄代表在邁阿密磋商結束俄烏戰事
http://www.CRNTT.com   2025-12-21 11:13:44


　　中評社香港12月21日電／美國與俄羅斯的談判代表星期六在佛羅里達州邁阿密會面，磋商結束俄烏戰事。

　　香港電台報導，美方代表包括特使威特科夫及總統特朗普的女婿庫什納，俄方就由總統特別代表德米特里耶夫出席。德米特里耶夫在會後表示，雙方當日的會談具建設性，星期日會繼續。

　　美國與烏克蘭及歐洲的代表，星期五亦在邁阿密舉行了會談，討論美方提出的俄烏和平計劃。路透社引述俄羅斯消息人士說，德米特里耶夫不會與烏方談判代表會面。

　　

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：