卓榮泰不副署財劃法　網路投票表態結果驚人

中評社台北12月21日電／台灣財劃法2024年底修法，釋出部“中央”財源給地方，但因公式爭議，在野於今年11月14日再度修法三讀。“行政院長”卓榮泰決定不副署《財政收支劃分法》，並喊話若“立法院”對“行政院”不副署決定有意見，“立法院”可以依照“憲法”增修條文規定，對“行政院長”提出不信任投票來制衡。入口網站“Yahoo奇摩”針對“卓榮泰宣布不副署‘立法院’三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？”進行網路投票，截至今天(21日)早上，有56.4%的網友表示不贊成。



據《中時新聞網》報導，入口網站“Yahoo奇摩”16日起至今天(21日)，針對“卓榮泰宣布不副署“立法院”三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？”進行網路投票，截至今天早上6時30分，已有4.24萬人參與投票，結果顯示，52.0%的網友表示完全不贊成、4.4%的網友表示不太贊成；16.5%表示非常贊成、4.3%表示還算贊成；12.3%不知道／沒意見。



另外，該民調也問到“民進黨指出，在野不認同可以對‘行政院長’提出不信任案（“倒閣”），你的看法是？”結果顯示，28.2%表示非常贊成、8.8%表示還算贊成；8.2%表示不太贊成、40.9%表示完全不贊成；13.9%不知道／沒意見。



網友留言表示，“少數要服從多數，一直都是民主政治的遊戲規則，不能因為不如個人的意思，就全部推翻，那要選舉做什麼？”、“如果‘總統’也一起重選，絕對贊成”、“軍購案1.25兆，不副署”、“亮哥說過，‘倒閣’是掉入綠色黨的圈套，即使‘國會’重選，藍白還是過半，換了卓榮泰，繼續不副署，一年之後又可以搞罷免，然後不斷循環到2028嗎？台灣有時間空轉喔？！”