批綠司法獨夫丟光台灣臉　民眾黨：賴激化衝突

中評社台北12月21日電／台“憲法”法庭5位大法官判決《“憲訴法”》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《“憲法”》，即日起失效，國民黨“立院”黨團預告將於22日告發“憲法”法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色“憲法”獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌21日於臉書表示，前天5個綠色大法官，為了協助賴清德獨裁稱帝，帶頭踐踏法律，聲稱自己既不受“憲法”訴訟法新法拘束、也不必遵守原來舊法規定，5個人就直接宣告法律“違憲”，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。



黃國昌提及，這5位綠色“憲法”獨夫，擅自將沒有參與評議的3位大法官剔除在“現有總額”之外，藉以創造“100%出席參與評議”、“100%認為法律“違憲”的騙局，惡搞這種連小學生班會都不如的自欺欺人手法，無怪乎不敢召開言詞辯論，5個獨夫關起門來偷偷摸摸硬幹，搞出了一個法院組織不合法的無效判決。



黃國昌指出，今年5月美國聯邦最高法院（9名大法官）在一件著作權案件（Baker, Jr. v. Coates, U.S., No. 24-6839, order filed 5／19／25）中，因為有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官未達“至少6名大法官”的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判，“這個道理清楚明瞭，一點都不複雜”。



黃國昌強調，法令規範不應是浮動的，更不應是因案設事的，這是法治國原則與依法審判的ABC，5位綠色司法獨夫的劣行，已經引發“中華民國憲法”學會聲明嚴詞批判“援引失當、掏空“憲法”，形成“憲法惡例”。



黃國昌說，“這兩天，我相信很多該說的、能說的都已經說了。”然而真正關鍵的問題是，遙控綠色大法官的賴清德，還要繼續一意孤行，將已經四分五裂的台灣、帶向更激化的衝突之路嗎？