民眾黨主席預告：全台巡迴“彈劾總統公聽會”

中評社台北12月21日電／面對“行政院長”卓榮泰不副署《財劃法》，藍白“立委”19日宣布要對賴清德提出彈劾案。被問到彈劾主文的內容及方向，民眾黨主席黃國昌表示，彈劾文已簽署完畢，將於23日排入程序委員會、26日提出彈劾程序草案，包括全院委員會何時召開、如何進行，且也會在全台各地舉辦“彈劾總統公聽會”，辦完後才會正式進行投票表決程序。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨21日下午舉辦“從拒絕副署看行政權的邊界與失控”論壇，由黃國昌擔任主持人，邀請台大政治系退休教授黃錦堂、台大政治系教授陳淳文擔任與會講者，而黃則於會前接受媒體訪問。



針對與藍商討好彈劾賴清德主文的內容跟方向了嗎？會不會將質詢方式如一問一答等寫進去？黃國昌表示，彈劾文於19日全數簽署完畢，也正式送給議事處了，將於23日排入程序委員會、26日提出整個彈劾程序的草案，包括全院委員會何時召開、如何進行，這1、2天與藍委羅智強密集討論中。



黃國昌指出，這場彈劾賴清德“違憲”的程序，藍白非常慎重看待，會在“立法院”先召開公聽會，並邀請賴清德依《“立法院”職權行使法》規定列席說明，“請賴清德注意，不是邀請你來進行‘國情報告’，是依照《“立法院”職權行使法》規定，請你以被彈劾人的身分列席說明。”



黃國昌提及，民進黨政府現在做什麼沒有下限的事情，他都不會感到驚訝，但要讓人民知道的是，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政一年多的時間，就被糟蹋到體無完膚，因此在排的議程裡，會在全台各地舉辦公聽會，到台灣每個縣市、社區及角落舉辦“彈劾總統公聽會”，等所有公聽會舉辦完畢後，才會正式進行投票表決的程序，要清楚讓人民知道為何彈劾。