烏總統對烏美俄國家安全事務助理會談謹慎樂觀

中評社北京12月21日電／新華社援引烏克蘭國際文傳電訊社20日報導，烏總統澤連斯基當天向媒體證實，美方已提議舉行烏美俄國家安全事務助理會談。澤連斯基對會談前景持謹慎樂觀態度，希望會談能推動烏俄人員交換或三方領導人會晤。



澤連斯基說，正在美國訪問的烏談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫向他匯報說，美方提議舉行烏美俄國家安全事務助理會談。



澤連斯基說：“我認為這雖未達到我們的預期，但舉行這樣的會談仍非常重要。”



澤連斯基說，烏俄雙方已通過在土耳其伊斯坦布爾的會談進行了人員交換，促成部分烏平民和軍人回國，烏方需要推進這類舉措。此外，他重申一些棘手問題必須由國家領導人解決。因此，如果烏美俄國家安全事務助理會談能夠打破人員交換障礙或就三方領導人會晤達成共識，他會支持美方提議，“讓我們靜觀後續進展”。



今年5月至7月，俄羅斯和烏克蘭高級談判代表在伊斯坦布爾舉行三輪會談，未就兩國領導人會晤、停火等核心議題實現突破，但在人道主義議題上取得進展，同意繼續交換被俘人員。



烏克蘭代表團本月19日在美國與美方及歐洲方面就俄烏“和平計劃”草案開始新一輪磋商。據美國《政治報》17日以知情人士為消息源報導，美國和俄羅斯代表本周末將在美國佛羅里達州邁阿密市會晤。