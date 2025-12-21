解放軍報：賣台引戰只會讓台灣民眾淪為炮灰

中評社北京12月21日電／解放軍報發表文章指出，美國防部安全合作局12月18日稱，美方批准對台灣總額逾111億美元的軍售。這一行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對、強烈譴責。



從軍售金額上來看，這是史上單筆金額最大的美國對台軍售案；從具體項目上來看，此次涉及的武器不僅僅限於防禦性。其中，“海馬斯”遠程精準打擊系統具有明顯的進攻性特徵；M109A7自行榴彈炮射程可達30公里，能彌補“海馬斯”與傳統火炮之間的打擊距離間距；自殺式攻擊無人機則突出強化“非對稱作戰”意圖；“台灣戰術網絡暨部隊覺知應用套件”，意在提升台軍“現代化戰場指揮管理與覺知能力”。



這一數額龐大的軍售項目公布之後，美國政客的險惡用心昭然若揭。其妄圖通過軍售，加速將台灣武裝成“刺猬島”“豪豬島”，最大程度地消耗中國，增加中國實現完全統一的成本。同時，還可以借機對台灣進一步敲骨吸髓、吃幹抹淨，滿足美國軍工複合體的饕餮胃口。對於這樣的致命毒劑，民進黨當局依然“甘之如飴”，“以武謀獨”的痴心妄想似乎又添了幾分。然而，越來越多的台灣民眾已經認識到，謀“獨”挑釁是害台毀台的最壞毒瘤，兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。無底線的“賣台引戰”，只會拉高台海危險系數，讓台灣民眾淪為炮灰，將台灣推至兵凶戰危的險境。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。當前，兩岸實力對比早已發生根本性變化，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，任何企圖分裂中國的倒行逆施行徑，只會是螳臂當車、自食惡果。