大法官判憲訴法違憲　王鴻薇提2關鍵轟離譜

中評社台北12月21日電／“憲法法庭”5位大法官日前判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸“憲法”，即日起失效。對此，國民黨“立委”王鴻薇提2關鍵直呼“太離譜了”，並認為賴清德為了對付藍白、在野黨已走投無路，怎樣違法怎樣幹，卻沒有一件事可以得到民意支持。



去年底“立法院”通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，經賴清德公告成為法律後，目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達法定人數門檻，無法作成“違憲”判決，但呂太郎等5位大法官，“踢出”蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，組成“憲法法庭”，19日作成1年來首件“114年憲判字第1號判決”，判《憲訴法》修法的規定“違憲”、立即失效。



中時新聞網報導，對此，王鴻薇今日在政論節目《週末大爆卦》中指出，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美這次成為司法最後的良心，願意堅守良知跟道德，她為此致上非常高的敬意；王強調，上述3人雖然是蔡英文所提名的，但3人拒絕參加開會，因為根據新的《憲訴法》，要10個人才能開會，如今8個開會就是違法，不能夠召開會議。



王鴻薇強調，5位大法官判《憲訴法》“違憲”一事“太離譜了”，因為此舉不僅違反新的《憲訴法》，且即便依照舊的《憲訴法》，規定也是要現有總額的三分之二，起碼要有6位大法官參與開會，如今5個人還照樣開會，照樣判決“違憲”，“這不叫違法，怎樣叫違法？”



王鴻薇痛批，如今賴清德為了對付藍白、在野黨，已經走投無路，乾脆一不做二不休，怎樣違法怎樣幹，卻沒有一件事可以得到民意支持。