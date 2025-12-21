國民黨告5大法官瀆職　民眾黨：全力支持聲援

中評社台北12月21日電／“憲法法庭”5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨“立院”黨團預告將於22日告發“憲法法庭”及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨全力支持跟聲援國民黨團，但也預告台北地檢署不會有任何動作，“台灣司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起了”。



中時新聞網報導，民眾黨21日下午舉辦“從拒絕副署看行政權的邊界與失控”論壇，由黃國昌擔任主持人，邀請台大政治系退休教授黃錦堂、台大政治系教授陳淳文擔任與會講者，而黃則於會前接受媒體訪問。



針對國民黨團將於明日告發5名大法官（謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞）瀆職，民眾黨有無相應作為？黃國昌回應，這5名已經沒資格稱為大法官的“綠色司法獨夫”，當然早已觸犯《刑法》124條的枉法裁判罪，問題是現在的賴清德“皇帝”，行政、司法、考試、監察所有權力一把抓，且完全沒有下限，“違憲”違法濫權到這種程度。



黃國昌指出，國民黨要提的刑事告發，民眾黨當然全力支持跟聲援，但也可以很沉痛的跟所有台灣人民預告，台北地檢署不會有任何動作，“放心，（‘法務部長′）鄭銘謙、（北檢檢察長）王俊力從過去到現在，上任完全就是在執行賴清德的意志，台灣司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起了”。