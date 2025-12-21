柯文哲選高雄市長？被看好民調可能超過柯志恩

中評社台北12月21日電／2026高雄市長選舉，藍綠白如何佈局，各界高度關注。資深媒體人黃暐瀚透露，《美麗島電子報》董事長吳子嘉將進行高雄市長民調，且將前民眾黨主席柯文哲直接放進選項中，並判斷民調結果柯文哲很可能超過有望代表國民黨參選的柯志恩。



中時新聞網報導，黃暐瀚今日在臉書表示，2018年民進黨縣市長選舉大敗，但預測2020年“總統”大選的各項民調，國民黨的朱立倫雖能贏過蔡英文，卻打不過時任的柯文哲台北市長，結果在2019年2月，《美麗島電子報》突然公布一份民調“柯朱蔡、柯贏！韓柯蔡，韓贏！”，於是“韓國瑜選總統”的討論四起，後來韓國瑜還真的成為國民黨的“總統”候選人。



黃暐瀚表示，上周五錄製“下班瀚你聊”節目時，當時還未發生“憲法法庭”與北捷傷人事件，原本設定的議題是“‘立院′彈劾賴清德”，黃的看法與吳子嘉相近，彈劾絕對不可能會過，藍白並無76席，吳認為，上街頭的能量才更大，藍白搞彈劾沒什麼用。



黃暐瀚更透露，吳子嘉在節目中也主動提到，他馬上要進行一次“高雄市長民調”，把柯文哲前主席直接放進選項中，吳判斷民調結果，柯文哲很可能超過柯志恩，為了自己的官司、聲勢與政治能力，柯文哲一定會選下去，選到底。



對此，黃暐瀚認為，這份民調即將進行，如果柯文哲真的“能贏”，將對高雄市長選局，勢必造成“重大衝擊”。