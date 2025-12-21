蔡正元：美官員秘密來台要求簽對等貿易協議

中評社台北12月21日電／前“立委”蔡正元今（21）日在臉書爆料指出，美國國務院副助理國務卿Julie Turner已於12月3日秘密來台，要求簽訂“台美對等貿易協議”，Julie Turner已經見過的民進黨“經濟部”、“勞動部”、“農業部”、“衛福部”的官員，包括楊珍妮、龔明鑫、洪申翰、劉威廉等。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元指出，美國要求的“台美對等貿易協議”細節如下：



1、美國對台關稅改為不疊加的15%。



2、營業額達新台幣500億元的製造業，必須“優先”投資美國到一定額度，否則台灣“經濟部”要禁止其對外投資。



3、美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工“強迫勞動”的相關問題必須隨時釐清。



4、台灣要修法比照美國提高勞動標準，台灣“勞動部”要主動認定“強迫勞動”的產品和零組件不准輸入台灣，也不准從台灣出口 。



5、如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。



6、台灣若完成履行“對等貿易協議”的時程表，美國將准許龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。



7、台美雙方要對外宣稱“對等貿易協議”，不是“自由貿易協定”，只是“非官方框架下的貿易協議”。



