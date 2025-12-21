以總理將訪美　伊朗軍方：密切關注事態發展

中評社北京12月21日電／據央視新聞：當地時間12月21日，針對以色列總理內塔尼亞胡即將訪美以及以色列對伊朗的威脅，伊朗武裝部隊副總參謀長薩達爾·瓦希迪在接受媒體採訪時表示，以色列政權正面臨巨大問題，這一點已非常明顯。以色列在對伊朗的戰爭中並未實現任何目標，伊朗正在密切關注相關事態發展。



薩達爾·瓦希迪稱，以色列試圖通過媒體，對伊朗發動“心理戰”來掩蓋其弱點，從而營造一種截然不同的現實圖景，以色列試圖通過一系列威脅舉措來掩蓋其在今年的12日戰爭中遭受的慘敗。他表示，以色列的言論和宣傳不會給其帶來任何好處。“如今，以色列政權孤立無援，只是徒勞地試圖自救。”



今年6月13日凌晨，以色列對伊朗實施大規模空襲。之後，以伊互相發動多輪襲擊。美東時間6月21日，美國空襲伊朗三處核設施，6月23日，伊朗向美國駐卡塔爾的烏代德空軍基地發動導彈襲擊。6月24日，以色列和伊朗停火協議生效。



據美國全國廣播公司12月20日報導，在對伊朗“擴大其彈道導彈產量”的擔憂下，以色列總理內塔尼亞胡準備告知美國總統特朗普，以方可能再次打擊伊朗相關設施。



知情人士稱，特朗普與內塔尼亞胡預計將於本月晚些時候在美國佛羅里達州海湖莊園會晤。內塔尼亞胡屆時或將表示，伊朗彈道導彈項目的擴張不僅將對以色列構成威脅，也會危及地區安全及美國相關利益，需要迅速採取軍事行動。預計內塔尼亞胡還將向特朗普提出美方參與或協助該軍事行動的選項。



以色列政府發言人表示，內塔尼亞胡將於本月29日與特朗普會面。但特朗普18日說，會面仍未正式確定。