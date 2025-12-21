普京再談烏克蘭總統選舉　澤連斯基回應

中評社北京12月21日電／央視新聞報導，針對俄羅斯總統普京有關“烏克蘭政府須通過選舉獲得合法性”的言論，烏克蘭總統澤連斯基20日回應說，烏克蘭何時舉行選舉不應由普京決定。



澤連斯基2019年當選並就任烏克蘭總統，其5年任期應於2024年5月結束。烏克蘭危機2022年2月全面升級後，烏克蘭進入戰爭狀態，未能如期在2024年3月舉行新一屆總統選舉。



普京本月19日在莫斯科的“年度盤點”活動上說，如果烏克蘭舉行總統選舉，俄方願考慮在烏克蘭選舉當天停止空襲烏縱深地區。他強調，烏克蘭政府必須獲得合法性，沒有選舉，這一點不可能實現。



澤連斯基20日在烏首都基輔會晤到訪的葡萄牙總理蒙特內格羅，雙方簽署關於建立海上無人艇生產夥伴關係的聯合聲明。據悉，在會晤後的聯合記者會上，澤連斯基就普京上述關於烏選舉言論回應說：“烏克蘭在何時、以何種形式舉行選舉，不由普京來決定。”



澤連斯基還說，烏克蘭和美國方面已就烏克蘭選舉安全保障問題進行了討論。



2024年以來，普京多次表示澤連斯基的任期已過，不再是烏克蘭合法總統。他今年1月表示，根據烏克蘭憲法，烏克蘭總統即使是在國家處於戰爭狀態下也無權延長其任期，能夠延長總統任期的衹有烏克蘭最高拉達（議會）。



澤連斯基14日表示，已收到美國總統特朗普關於烏總統選舉的“信號”，“這些‘信號’來自美國、還是來自俄羅斯，我目前不想評價”。澤連斯基還說，他“不會固守總統職位”，已告知烏最高拉達的議員們做好短期內舉行選舉的預案。



烏克蘭應急部門20日說，俄羅斯19日晚用導彈襲擊了烏克蘭南部敖德薩的港口基礎設施，造成8人死亡，27人受傷。俄國防部20日說，其對烏軍使用的運輸和倉儲基礎設施實施了打擊，但未說明具體目標。



烏克蘭武裝部隊總參謀部20日說，烏克蘭無人機打擊了里海海域菲拉諾夫斯基油氣田由俄能源企業盧克石油公司運營的油氣鑽井平台，以及平台附近的一艘巡邏艦。打擊造成的損失仍在評估中。



與此同時，相關方正在美國佛羅里達州邁阿密舉行新一輪會談。美國特使威特科夫與特朗普女婿庫什納19日、20日先後與烏克蘭、俄羅斯代表團會面。俄總統特別代表基里爾·德米特里耶夫在20日俄美會談後告訴媒體，當天會談“有建設性”，21日將繼續談。