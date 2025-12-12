兩岸家庭答中評：搭台牽情誼　異鄉有知音

殷女士和小兒子與小機器人互動（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京12月22日電（實習記者 邱姿爽）12月21日，由北京海峽兩岸民間交流促進會主辦的“絲帶牽兩岸 同心向未來”在京兩岸婚姻家庭聯誼活動在國家速滑館成功舉辦，50餘名在京兩岸婚姻家庭代表齊聚一堂，在科技互動與冰雪體驗中暢敘情誼、共話期盼。活動期間，兩個家庭接受了中評社記者的採訪，他們紛紛表示，北京很大，在京台胞數量也不少，但平日裡兩岸婚姻家庭難得相聚。此类活動恰好搭建起交流平台，讓更多有著相似經歷的兩岸家庭相遇相識，在溝通中拉近距離、增進瞭解，讓異鄉的同胞情誼有了溫暖寄托。



作為多次參與兩岸交流活動的“熟面孔”，來自大陸的殷女士與台灣的黃先生帶著兩個兒子如約而至。“這類兩岸婚姻主題活動特別好，每次都有新收穫。”殷女士笑著說，此前曾參與過市台聯、台協婦女會組織的活動，有歷史探訪也有休閑聚會，而這次的機器人與滑冰體驗格外新穎：活動中，機器人互動環節讓大人孩子都倍感新鮮，平時多在電視上見到的機器人如今近在眼前，互動體驗格外奇妙；國家速滑館的優質場地更讓孩子們樂不思蜀，大兒子是第一次滑冰卻滑得盡興，頻頻念叨“還想再來”，一歲多的小兒子則被冰場吸引，在懷裡急切地探頭想要體驗，模樣十分可愛。更讓他們珍視的是，通過一次次交流活動，結識了不少同為兩岸婚姻的家庭，大家互相分享育兒心得、解答生活疑問，漸漸成了常聯繫的朋友，而小朋友們也能在聚會中找到玩伴，盡情歡笑。黃先生感慨，兩岸家庭聊起孩子教育、回台事宜等話題格外投機，這樣的互動能讓兩岸情誼在下一代心中深深扎根，孩子們在嘗試滑冰的過程中不僅鍛煉了勇氣，還感受到了平時少見的冰雪文化。



首次參與此類交流活動的大陸談先生與已是第二次體驗的台灣熊太太，也分享了別樣的感悟。“原來我對這類活動並不瞭解，這次接觸後，真切感受到了兩岸交流的溫度。”談先生表示，活動搭建了絕佳的溝通平台，大家坦誠分享兩岸民情風貌，對彼此的認知、對兩岸經濟發展與和平統一的期許，都在交流中愈發清晰。他特別提到，機器人互動環節新穎有趣，若能融入“冰墩墩”“雪容融”等擬人化設計，定會更受小朋友喜愛；而對鮮有機會見到冰雪的台灣朋友來說，滑冰體驗充滿了新鮮感與吸引力。熊女士則細數兩次活動的收穫：上一次參與中軸線文化探訪，孩子深入瞭解了北京的歷史底蘊，還熱情地向同學分享見聞，自己更是結識了許多兩岸婚姻家庭的朋友，收穫了孩子高考升學等實用信息；此次活動中，孩子的成長讓她尤為驚喜，“孩子之前從未接觸過滑冰，一開始很排斥，後來慢慢放開手腳，最後甚至不願停下，這是一次很大的突破。”她表示，機器人互動契合孩子的編程興趣，更珍貴的是結識了更多兩岸家長，得以交流育兒心得，讓在大陸的台灣家庭不再孤單。



一場活動，多樣體驗，卻同樣凝聚著兩岸家庭對親情聯結的珍視，對兩岸交流的期盼。在科技與冰雪的映襯下，兩岸同胞的情誼愈發深厚，同心向未來的信念愈發堅定。