快評：高虹安復職　深刻攪動台灣政壇佈局

中評社快評/新竹市長高虹安歷經510天停職風波，二審逆轉獲判貪污罪無罪後強勢復職。這場司法與政治交織的戲劇性轉折，其後續效應遠超新竹一隅，正深刻攪動台灣政壇的佈局，尤其對2026年“九合一”選舉投下重要變數。



對民眾黨而言，高虹安的回歸堪稱一劑強心針。過去一年多，從高虹安一審重判到柯文哲遭羈押，民眾黨士氣一度跌入谷底，其作為第三大黨的生存能力備受質疑。如今柯文哲交保、高虹安翻案，民眾黨在2026選舉前重獲喘息之機。



高虹安作為目前民眾黨唯一擁有兩次重大選舉勝利（2022當選、2024罷免案守住）的地方諸侯，其“在野抗綠”的悲情形象已被塑造成有力的政治符號。即便她暫未回歸黨籍，其“最強母雞”的地位已然確立。



高虹安挾“司法迫害受害者”的輿論優勢，使民進黨在新竹市的選情陡然嚴峻。綠營潛在候選人陳建名雖具接班潛力，但面對高虹安凝聚的龐大民意反彈（罷免案不同意票高達12.4萬，遠超其當選票數），挑戰難度劇增。更重要的是，高虹安的“清白”身份大幅提升了民眾黨在“藍白合”談判中的籌碼。



高虹安的回歸，如同一塊投入湖面的石塊，其漣漪正擴散至全台。她不僅重繪了新竹地方政治的版圖，更強化了民眾黨的生存韌性，迫使藍綠陣營重新評估2026年的攻防策略。這場由司法判決觸發的政治變局，還有待下一次選舉的檢驗。

