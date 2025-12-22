美烏稱最新會談有建設性　外媒：無顯著突破

10月17日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普（左二）歡迎烏克蘭總統澤連斯基（左三）。（圖源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，美國和烏克蘭方面21日各自發布幾乎完全相同的聲明，稱雙方代表團以及歐洲方面過去3天的一系列會談“富有成效和建設性”。聲明未顯示各方會如何就結束烏克蘭危機的分歧統一立場，被外媒認為並無“顯著突破”。



美國總統特使威特科夫和烏克蘭談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫21日各自在社交媒體發布上述聲明，內容幾乎完全相同。



根據這兩份聲明，美國、烏克蘭和歐洲代表團過去3天在美國佛羅里達州展開會談，“以協調烏克蘭、美國和歐洲之間的共同戰略方針”。



聲明說，美烏歐會談之外，一場以美烏雙邊形式進行的會談主要討論了四份關鍵文件，即進一步完善20點“和平計劃”，就多邊對烏安全保障框架協議、美國對烏安全保障框架協議協調立場，進一步制定烏克蘭戰後經濟發展計劃。



法新社報導認為，雖然美烏發布的聲明稱剛結束的會談富有“建設性”，但就結束烏克蘭危機的外交努力並未有“顯著突破”。報導說，儘管最近幾周會晤頻繁，但沒有跡象顯示各方就“關鍵障礙”達成瞭解決方案。美烏聲明說雙方還討論了相關時間表和後續流程，但並未宣布後續會談安排。



與美烏會談同步，俄羅斯負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表德米特里耶夫這個周末也在佛州與威特科夫等舉行會談。據俄羅斯衛星通訊社報導，德米特里耶夫21日接受媒體採訪時說，“戰爭販子”沒能擾亂俄美會談。