普京再談烏克蘭總統選舉　澤連斯基回應

12月19日，在俄羅斯首都莫斯科，俄羅斯總統普京出席“年度盤點”活動。（圖源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，針對俄羅斯總統普京有關“烏克蘭政府須通過選舉獲得合法性”的言論，烏克蘭總統澤連斯基20日回應說，烏克蘭何時舉行選舉不應由普京決定。



澤連斯基2019年當選並就任烏克蘭總統，其5年任期應於2024年5月結束。烏克蘭危機2022年2月全面升級後，烏克蘭進入戰爭狀態，未能如期在2024年3月舉行新一屆總統選舉。



普京本月19日在莫斯科的“年度盤點”活動上說，如果烏克蘭舉行總統選舉，俄方願考慮在烏克蘭選舉當天停止空襲烏縱深地區。他強調，烏克蘭政府必須獲得合法性，沒有選舉，這一點不可能實現。



澤連斯基20日在烏首都基輔會晤到訪的葡萄牙總理蒙特內格羅，雙方簽署關於建立海上無人艇生產夥伴關係的聯合聲明。據德新社報導，在會晤後的聯合記者會上，澤連斯基就普京上述關於烏選舉言論回應說：“烏克蘭在何時、以何種形式舉行選舉，不由普京來決定。”



澤連斯基還說，烏克蘭和美國方面已就烏克蘭選舉安全保障問題進行了討論。



2024年以來，普京多次表示澤連斯基的任期已過，不再是烏克蘭合法總統。他今年1月接受俄羅斯電視媒體採訪時說，根據烏克蘭憲法，烏克蘭總統即使是在國家處於戰爭狀態下也無權延長其任期，能夠延長總統任期的衹有烏克蘭最高拉達（議會）。



據烏克蘭國家通訊社本月14日報導，澤連斯基當天表示，已收到美國總統特朗普關於烏總統選舉的“信號”，“這些‘信號’來自美國、還是來自俄羅斯，我目前不想評價”。澤連斯基還說，他“不會固守總統職位”，已告知烏最高拉達的議員們做好短期內舉行選舉的預案。

