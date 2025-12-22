美簽拖長　谷歌蘋果建議外籍員工別出美國

12月20日，旅客在美國舊金山國際機場等候登機。（圖源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，據美國商業內幕網站21日報導，美國政府新增對部分類型簽證申請人的社交媒體審查要求，在美國駐外使領館簽證辦理流程嚴重拖長，有的預約面簽甚至拖到一年以後，谷歌和蘋果公司已建議部分持相關工作簽證的在美外籍員工避免出境旅行，免得長時間滯留在外。



代表谷歌公司的移民律師事務所18日經由電子郵件向那些需要申請“簽證蓋章”才可獲准再次入境美國的外籍員工發備忘錄，告知他們部分美國駐外使領館辦理簽證蓋章預約的流程出現嚴重推遲，目前等待時間最長可達12個月，建議需要辦理簽證的在美外籍員工避免出境旅行，否則可能長期滯留境外。



代表蘋果公司的律師事務所上周也向部分簽證持有者發送類似郵件，“強烈建議未持有效H－1B簽證蓋章的員工暫時避免出境旅行”。



報導說，此番簽證流程延遲源於美國政府新出台的簽證申請人社交媒體審查要求。



美國國務院本月3日宣布，自15日起，社交媒體審查範圍從原有的留學生和交流訪問學者群體，擴展至所有H－1B工作簽證申請人及其家屬。據報導，相關申請人在面簽前必須將社交媒體資料設為公開，以便領事官員審查其帖文、照片及社交關係。每份申請所需審查時間延長，這導致美國駐外使領館每日簽證辦理預約名額大幅減少。



美國國務院發言人19日回應上述報導稱，美國國務院可能根據人手情況調整預約時間，申請人可根據自身情況申請加急辦理。



發給谷歌員工的備忘錄提到，簽證審查延遲影響到H－1B、H－4、F、J、M等多種赴美簽證類型。