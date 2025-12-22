日在野黨高層集體譴責執政黨為武器出口鬆綁

12月8日，在日本東京，“繼承和發展村山談話會”理事長藤田高景在記者會上宣讀要求高市撤回涉台錯誤言論的聲明。（圖源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，日本多名在野黨高層21日在日本廣播協會的一檔電視節目中集體譴責執政聯盟自民黨與日本維新會擬取消對武器出口的5種類型限制、為武器出口大幅“鬆綁”的做法，認為此舉將使日本走上危險道路。



日本前外務大臣、立憲民主黨常任顧問岡田克也表示，取消對武器出口的5種類型限制意味著允許具有殺傷能力的武器出口，這將改變日本長期以來的原則。當前日本防衛預算持續增加，形成軍工複合體的風險正在上升。



日本共產黨政策委員長山添拓表示，高市早苗政府將軍事作為經濟支柱，謀求全面解禁武器出口，無異於宣告日本走向軍事國家、墮落為“死亡商人”。日本不能成為武器供給源，更不能以武器交易牟利，應當回歸作為“和平國家”的原點。



本月15日，日本自、維執政聯盟召開會議，就修改“防衛裝備轉移三原則”運用指南、取消對武器出口的5種類型限制達成一致，並確認將於明年2月向內閣提交相關動議。《日本經濟新聞》指出，一旦廢除上述5種類型限制，日本武器出口範圍將事實上實現全面放開，殺傷性裝備也可能被納入其中。該動向在日本國內引發強烈擔憂和批評。

