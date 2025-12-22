以內閣批准在約旦河西岸新建猶太人定居點

中評社北京12月22日電／據新華社報導，以色列財政部長斯莫特裡赫21日發表聲明說，以內閣已批准在約旦河西岸新建19個猶太人定居點的提案。



斯莫特裡赫說，這一提案是他和國防部長卡茨共同提出的，以政府在3年內規劃了69個猶太人定居點，這一紀錄“前所未有”，此舉將鞏固以方對約旦河西岸的控制，阻止巴勒斯坦國建立。



根據以色列非政府組織“現在就和平”的說法，有一些新定居點將選址在以方此前未曾涉足的地區，還有一些將建在巴勒斯坦人口稠密的地區，預計部分規劃中的定居點將建在約旦河西岸北部。以色列本屆政府2022年底上台前，約旦河西岸有141個定居點，它們是過去55年間建成的。而以政府在過去3年規劃的定居點一旦建成，總數將增加近50%。



“現在就和平”發表聲明說，以政府正竭盡所能鞏固以方在巴勒斯坦領土的存在，並扼殺未來“兩國方案”的可能性。在以方此前從未涉足的地區建立定居點，意在切斷巴勒斯坦領土的連續性，不僅將摧毀巴勒斯坦人的生存希望，也會進一步惡化以色列的處境。



猶太人定居點問題是巴以和談主要障礙之一。以方在1967年第三次中東戰爭中占領東耶路撒冷和約旦河西岸部分地區，並建設猶太人定居點，引起巴方強烈反對。以政府去年年底發布的人口數據報告顯示，約旦河西岸約有51萬以色列人居住在違反國際法建設的猶太人定居點。