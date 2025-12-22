美國能在2028年前重返月球嗎

6月25日，在維也納聯合國總部，嘉賓參觀來自中國的月壤樣品。（圖源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華社報導，美國總統特朗普18日簽署名為“確保美國太空優勢”的行政令，提出通過阿耳忒彌斯計劃，在2028年前使美國人重返月球。



阿耳忒彌斯計劃在特朗普首個總統任期內啟動，但進展緩慢，相關任務執行一再推遲，暴露出美國航天面臨的多重問題和挑戰，也使外界對美國能否在2028年前重返月球打上問號。



利益衝突引擔憂



行政令簽署前一天，美國國會參議院批准特朗普提名的美國企業家、私人宇航員賈裡德·艾薩克曼出任美國航天局局長。艾薩克曼此前沒有在聯邦政府的任職經驗。



艾薩克曼與太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克有長期合作關係，參與私人航天任務。



今年5月，艾薩克曼的一項工作議程草案外洩，顯示他曾希望將美國航天局的管理方式更多向商業化運作靠攏。有分析認為，艾薩克曼與馬斯克的緊密關係可能影響美國航天局各項工作的優先級，使其在火星探索領域投入更多資源，進而阻礙載人登月計劃推進。



美國民主黨議員稱，他們對艾薩克曼與馬斯克的密切關係感到擔憂，馬斯克的公司持有價值約150億美元的美國航天局合同，馬斯克可能會從艾薩克曼倡導的某些政策中受益。

