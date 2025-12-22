世界杯再奪冠！徐夢桃盼“更進一步”

12月21日，國際雪聯自由式滑雪空中技巧世界杯（雲頂站）混合團體項目比賽在河北省張家口市崇禮區雲頂滑雪場進行。圖為中國一隊選手徐夢桃在決賽中完成動作後慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月22日電／據新華網報導，“我感覺今天就是完美。”在拿下2025－2026賽季國際雪聯自由式滑雪空中技巧世界杯雲頂站的混合團體冠軍後，這位中國“空中技巧女王”毫不吝嗇對自己的誇獎。



徐夢桃說：“自己今天表現很好，兩跳難度都是4.293，都非常好地完成了，動作細節處理質量非常高。隊友雖然在決賽中有一點點瑕疵，但混合團體就是這樣，可以相互幫助對方去彌補分數，很幸運我們做到了。”



前一日的女子個人項目上，中國姑娘集體綻放。孔凡鈺憑借更為優異的空中動作和落地表現，以102.17分摘得冠軍，陳梅婷、徐夢桃分別以97.45分和97.02分獲得銀牌和銅牌。



“說實話，個人項目時候有一些小遺憾。大家也看到了，因為（日落）視線不是特別好，我沒有做好起跳環節，自己對速度的把握不好。”徐夢桃說，“比賽之後我第一時間就做了復盤，下定決心要全力以赴打好今天的比賽。”



當天中國隊派出兩支隊伍出戰，徐夢桃搭檔了前一日男子個人項目收穫冠亞軍的李天馬和齊廣璞。徐夢桃和齊廣璞兩位出生於1990年的冬奧四朝老將都拿出了最高質量的表現，小將李天馬稍有失誤，但依靠團體優勢最終摘金。



徐夢桃賽後在雲頂滑雪公園的高聲呐喊，讓人回憶起她淚灑北京冬奧會的動人時刻。



2022年2月14日，徐夢桃頂住名將考德威爾和勞拉·皮爾的衝擊，為中國隊贏下歷史首枚女子空中技巧冬奧金牌。賽後，徐夢桃身披國旗跪倒在雪地里，她淚流滿面轉身嘶吼的畫面無比令人動容。



儘管在北京冬奧會的混合團體比賽中，中國隊遺憾摘得銀牌，但徐夢桃這一代自由式空中技巧運動員，已經用努力和堅韌讓大家看到了奇跡。



徐夢桃說：“今天也可以說，彌補了四年前的遺憾吧。希望今天混合團體比賽的勝利，能給四年前的失利畫上一個句點。這是我參與的世界杯混合團體比賽的第10枚金牌，也是我的第40枚世界杯金牌，所以今天格外開心。”