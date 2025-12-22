全球鐵路安全盛會在港圓滿舉行

開幕儀式由行政長官李家超、國家鐵路局副局長王啟銘及港鐵公司主席歐陽伯權博士共同主持，歡迎國際鐵路安全議會核心組別成員，以及來自世界各地的鐵路業界代表蒞臨香港參與會議。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京12月22日電／據大公文匯網報導，國際鐵路安全理事會（IRSC）2025年會議於今年11月在香港圓滿舉行，年度會議吸引了來自近30多個國家、超過300位鐵路業界代表參與，成為推動全球鐵路安全創新的重要里程碑。本屆會議以“通過創新與合作促進鐵路安全”為主題，充分展現香港作為“超級聯繫人”的角色，連接中國內地與國際社會，進一步深化合作，推動鐵路行業的可持續發展。香港是理事會成員國及地區中，首個四度舉辦年度會議的城市，反映理事會對中國內地及香港在鐵路發展、安全水平及卓越營運表現的認可。會議期間共舉行50場主題演講、12場雙邊會談及4個技術考察，當中參與人數超過100名。



全球協作與創新引領鐵路安全未來



在開幕禮上，柬埔寨公共工程與運輸部副部長H.E. KOY Sodany致辭表示，表示柬埔寨正積極推動鐵路現代化，致力學習國際最佳實踐、深化合作夥伴關係。IRSC是促進知識共享和聯合創新的重要平台，為各國提供了絕佳機會，共同應對全球鐵路行業的挑戰。她呼籲國際社會進一步加強合作，通過建立共同標準、推動聯合創新及落實具體計劃，建設安全高效的鐵路系統。此外，她特別感謝香港再次主辦IRSC大會，讓會議成為深化全球夥伴關係的跳板，並推動了更緊密的跨國合作，為鐵路行業創造更安全的未來。H.E. KOY Sodany表示，柬埔寨十分重視國際協作，並期望藉此進一步彰顯IRSC作為提升全球鐵路安全及促進創新的核心平台所具備的重要價值。



香港工程師學會：推動專業合作與創新



主題會議的演講嘉賓之一，香港工程師學會會長周健德工程師在訪問中表示，IRSC多年來為全球鐵路界搭建了一個高層次的交流平台，讓來自不同國家的專業人士分享前沿技術及最佳實踐。她指出，香港工程師學會一直致力於推動專業人才的培養和技術創新，她希望通過像IRSC這樣的平台，向世界展示香港在智慧監管和跨境協作方面的成果。她強調，香港作為主辦城市，與內地攜手展現出高效的鐵路安全管理模式，對區內外業界具有重要的啟發作用。