香港10億日圓劫案多人被捕　30秒完成搶劫

中評社香港12月22日電／香港上環上周四發生涉及10億日圓劫案，警方拘捕15人，當中7人被落案起訴串謀行劫。警方說，案件性質十分嚴重，搶劫團夥犯案經過精心策劃，搶劫過程約30秒。警方正追查款項下落，調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



被捕的11男4女，年齡由20至69歲，全部是本地人，部分人有黑社會背景，當中6男1女涉嫌串謀行劫。



香港電台報導，港島總區刑事部警司冼國明說，上周四早上約9時，一間經營虛擬貨幣和奢侈品的日本公司兩名職員，打算到找換店兌換約10億日元、即約5千萬港元。當他們去到永樂街33號對開時，突然有一輛私家車出現，3名匪徒下車，其中 1人手持20厘米長牛肉刀指嚇，並搶走4個載有款項的行李箱。 冼國明說，私家車其後在附近，將4個行李箱轉到另一輛7人車，而有關私家車則棄置在蘇杭街。



港島總區重案組總督察文智陽表示，相關團夥經過策劃，包括在現場附近埋伏，當事主出現，匪徒將私家車駛前，他形容匪徒手法熟練及快捷，搶劫過程約30秒。私家車離開現場後，在附近與七人車會合，匪徒短時間內將行李箱過車及逃離現場。



文智陽說，匪徒有仔細分工，包括事前“踩線”、落手犯案及逃離現場等安排。警方在私家車內找到相信是涉案牛肉刀和用過的口罩，其後在新界區找到7人車。



警方相信已經拘捕主謀，被捕人士包括直接參與打劫、部分人是事前協助或供應車輛等。警方其中一個調查方向是為何匪徒會知道有這麼大筆款項在該處出現，以及是否認識運送款項或找換的人士。