香港節假日氣氛濃厚　樓市淡靜　

來源：香港商報網 中評社香港12月22日電／香港商報網報導，臨近年底，適逢本周末為冬至，節日氣氛濃厚。新盤方面，會德豐地產牽頭發展的九龍東啟德現樓項目DOUBLE COAST系列，開售至今累售304夥，套現逾22.6億元。二手方面則持續淡靜，港置及中原的數據均顯示，本周末（12月20日至21日）十大指標二手屋苑僅錄得單位數成交。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，中九龍繞道（油麻地段）今日（21日）正式通車，大幅縮短東九至西九車程，標誌啟德PARK PENINSULA以至東九的超級交通網絡踏入新里程；加上DOUBLE COAST門前全新巴士站投入服務，“啟德智慧綠色集體運輸系統”招標加速落成，利好因素帶動DOUBLE COAST系列短短一周速沽51夥，開售至今則累售304夥，套現逾22.6億。



此外，項目本周末舉辦“聖誕奇妙派對”，吸引逾100組Club Wheelock、恒地會及New World Club會員參加，睇樓兼暢享聖誕樹工作坊，迎接佳節。精彩活動包括“親子聖誕樹工作坊”，現場亦大派聖誕糖果，送上甜蜜驚喜。另外，社企Mindful Spark提供“聖誕特調氣泡茶”，讓參加者享受悠然歡樂時光。項目更特別布置聖誕裝飾，營造濃厚節日氛圍。



10大屋苑周末錄單位數成交



二手方面，根據香港置業旗下分行統計，本周末十大指標二手屋苑僅錄得5宗成交，較上周末的6宗減少約16.7%，成交量已連續8周維持於單位數水平。本周末十大指標屋苑成交中，西九四小龍錄得2宗成交，表現最佳；其次為港灣豪庭、沙田第一城及維景灣畔各錄得1宗成交；其餘6個屋苑暫未錄得成交。



中原地產方面，10大屋苑周六和周日則錄得7宗成交，按周再跌22.2%，連續兩周錄得單位數成交，零成交屋苑增至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑解釋稱，臨近年尾，不少買家開始暫緩入市；加上發展商仍積極去庫存，攤薄二手購買力，今日又適逢冬至，市民忙於做節，令二手交投氣氛更見淡靜。