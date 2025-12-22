李慧芬：今年人民幣兌美元已升3.7%

中評社香港12月22日電／據大灣區家族辦公室協會李慧芬教授分析說，上周五，中國人民銀行、國家發展改革委及金融監管總局聯合發布《人民幣現金收付及服務規定》，明確要求各類經營主體不得無故拒收現金，新規將於2026年2月1日起正式實施。



香港商報網報導，根據規定，除法律、法規或規章明確要求必須使用非現金支付工具的情形外，任何單位和個人不得拒收現金，亦不得要求或誘導他人拒收現金。同時，禁止對現金支付採取任何歧視性措施，以確保現金支付的便利性。



新華社報導，此次新規的出台，旨在進一步鞏固整治拒收現金的成效，推動構建現金與非現金支付方式協調發展、互補共生的支付環境，以提升社會公眾，特別是弱勢群體在數字經濟時代的獲得感與便利性。



Q2以來人民幣走勢反覆偏強



匯價方面，自4月以來人民幣走勢反覆偏強，上周五更升至全周最高位7.04水平收市，上升動力強勁。本月以來，人民幣對美元累升約0.5%，今年以來已漲3.7%，有望創下2020年以來的最強年度表現。預計短期內有望測試去年9月高位6.995。



推動人民幣短期走強的因素，包括美聯儲偏鴿派的政策立場，及春節前中國內地出口商的季節性結匯需求，另外，中國央行近期逐步上調每日人民幣官方指引，釋放出允許人民幣一定程度升值的信號。

