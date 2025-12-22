梁港生：時裝是一門被低估的跨學科經濟學

來源:香港商報網 中評社香港12月22日電／香港商報報導，据英國切斯特大學金融科技及數據分析教授 梁港生分析說，當談起“時裝”時，很多人第一時間想到的是伸展台、設計師、潮流與品牌。



但若把鏡頭拉遠一點，時裝其實早已是一門高度跨學科、與經濟發展緊密相連的研究領域。近年全球多所大學把時裝研究（Fashion Studies）重新定義，從單一設計學科，拓展成橫跨科技、材料科學、工程、數據、商業、文化研究，甚至醫療與可持續發展的綜合學問。



放眼國際，時裝研究早已不是“裁剪與打版”的代名詞。英國倫敦藝術大學多年來把時裝研究與文化經濟、品牌策略及數碼媒體結合。美國麻省理工學院則從另一角度切入，透過Media Lab與工程學院，研究智能紡織、可穿戴科技與人體互動系統，將時裝視為“介面”而非單純服裝。這些案例顯示，時裝研究已成為創新經濟的重要一環，而非邊緣的創意學科。



“智能時裝”是一個方向



“智能時裝”正是這股轉變中最具潛力的方向之一。它結合材料科學、感測技術、人工智能與設計思維，讓服裝具備數據收集、環境回應甚至醫療輔助功能。例如，可監測心率與姿勢的運動服、可調節溫度的功能性布料、為長者或復康人士設計的智能衣物，這些都已從實驗室走向市場。隨著健康科技與個人化醫療需求上升，時裝不再只是消費品，而是進入“功能型產品”與“服務型產業”的範疇，其經濟價值自然水漲船高。

