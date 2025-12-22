肯尼亞學者：中國的高質量發展具有重要啟示

中評社北京12月22日電／據新華網報導，肯尼亞主流媒體《星報》日前刊發肯尼亞智庫南南對話執行主任斯蒂芬·恩代格瓦撰寫的文章說，中國積極、戰略性地推進經濟轉型升級，在數十年強勁增長的基礎上，實施前瞻性的“高質量發展”模式，為全球夥伴與世界文明進步貢獻了寶貴經驗。文章摘要如下：



中國明確而系統地將具體經濟戰略與長遠的國家願景、科技抱負以及可衡量的社會福祉緊密結合，堅定致力於創新驅動發展、環境治理引領、產業現代化以及落實以人為本的發展理念。這為非洲發展中經濟體提供了發展參照。



對於非洲政策制定者而言，中國從快速增長轉向智慧增長的戰略舉措尤其具有啟發意義。中國當前戰略以系統性、由國家推動的科技創新投資為基石，通過持續的相關產業政策，中國已在多個新興領域占據主導地位。



非洲從中獲得的關鍵啟示在於，培養類似的戰略定力。通過對研究機構、先進技術、職業培訓及數字基礎設施進行有目的的長期投入，可以培育富有活力的生態系統，助力本土企業提升創新能力、增加附加值並融入全球價值鏈。



真正的發展必須堅持以人民為中心。中國的發展模式日益注重教育公平與質量、社會安全網的擴展、醫療服務的可及性以及縮小地區差距的針對性措施。這對非洲國家的啟示十分明確：經濟增長若不能切實、廣泛地改善國民生活水平、安全保障與發展機會，終將是不可持續的。



中國近期的實踐及相關重要思想為適應性治理提供了鮮活的研究案例，證明可持續、有韌性的進步來源於對創新的戰略性投入、對環境與社會適應性的承諾，以及對改善民生的堅定關注。這正是高質量發展的核心所在，也為非洲塑造符合自身特點的美好未來提供了可供借鑒的重要啟示。