我國自動駕駛開啟“合規商用”新階段

中評社北京12月22日電／據新華網報導，12月20日，全國首塊L3級自動駕駛專用正式號牌“渝AD0001Z”在重慶誕生，並由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。這標誌著我國自動駕駛開啟“合規商用”新階段，宣告中國自動駕駛技術正式進入L3時代。



從“緊握方向盤”到有條件“脫眼脫手”，L3級自動駕駛汽車上路有何特殊之處？普通消費者能否購買？對此，科技日報記者進行了相關採訪。



限定條件下可“脫眼脫手”



據瞭解，這塊編號“渝AD0001Z”的L3級自動駕駛專用正式號牌，安裝在深藍汽車產品上。車輛的運營主體是重慶長安車聯科技有限公司，其被獲准在重慶市內環快速路、新內環快速路（高灘岩立交—賴家橋立交）及渝都大道（人和立交—機場立交）開展上路通行試點。



這些路段為重慶市民主要出行道路，有著車輛密集擁堵、車流頻繁匯入匯出、事故高發、道路施工等複雜路況，可以說是L3級自動駕駛系統實戰訓練、迭代升級的最佳“考場”。



根據國家標準，自動化駕駛一共分為6個等級，L3是從輔助駕駛到自動駕駛的一個關鍵分水嶺。長安科技人工智能基礎與應用副總經理梁鋒華指出，L3與L2最直觀的區別在於“駕駛L3級車輛，駕駛員可在限定條件下‘脫眼脫手’，而駕駛L2級車輛則不行”。



長安汽車工程師為科技日報記者演示了開啟L3級自動駕駛的情況。在行駛中，系統識別到可用路段後，通過語音提示、經駕駛員確認即可激活。開啟自動駕駛後，駕駛員雙手可脫離方向盤，面對路面的紅綠燈、相鄰車道加塞、前車突然刹停的情況，系統都能靈活應對，猶如一名“老司機”。



在遇到一些超過系統設計運行條件的特殊情況時，系統會及時提醒駕駛員接管。如果超過時間沒有動作，系統也會根據“判斷”進行操作，確保安全。