中評社北京12月22日電／網評：黎智英案警醒台獨，分裂圖謀必失敗



來源：大公文匯網 作者：朱穗怡



“法網恢恢，疏而不漏”，香港特區高等法院原訟法庭最近裁決黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪等罪名成立。眾所周知，黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區、招引外部干預。黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。香港輿論對於法庭對黎智英的定罪判決表示支持和歡迎。香港市民紛紛表示黎智英罪有應得，法庭判決大快人心。



然而，台當局陸委會卻大放厥詞，為黎智英辯護。其顛倒黑白、混淆視聽的謬論受到香港輿論嚴厲抨擊。黎智英並非因為他旗下媒體報導新聞或者表達觀點而被起訴。檢方指控的關鍵是他勾結外國勢力危害國家安全。黎慣用所謂“新聞工作者”美化包裝自己，其實質上是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒。他濫用輿論工具煽動仇恨、激化對抗，鼓動支持暴亂活動，是2019年香港“黑暴”的幕後推手。他公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁，甚至叫囂“為美國而戰”。在世界任何國家法律體系中，黎智英的所作所為都屬於嚴重犯罪行為。



台灣方面歪曲事實，對黎智英案大作文章，顯然是別有用心。民進黨當局奉行“台獨”路線，多年來無所不用其極地阻撓兩岸統一，抹黑“一國兩制”，不樂見香港成功實施“一國兩制”。其算盤是，只要“一國兩制”在香港實施失敗，只要香港變得混亂無序，就能“名正言順”地證明“一國兩制”“不可行”。



這些年，民進黨執政期間頻頻把政治黑手伸向香港社會，尤其2019年香港發生修例風波，民進黨和“台獨”勢力不斷煽風點火、推波助瀾，借機大肆攻擊大陸，污名詆毀“一國兩制”，為香港暴力激進分子張目，還公然邀請“港獨”分子訪台，向香港暴力支持者提供資源。而黎智英無論是在“佔中”還是在修例風波，都是幕後黑手。其反中亂港的圖謀與民進黨當局“逢中必反”、“唯恐香港不亂”的意圖沆瀣一氣。大公報調查發現，黎智英曾在位於台北的隱秘豪宅，與蔡英文等台灣政要密會。此外，黎智英去年在法庭上承認曾為蔡英文當局與前美國國防部副部長沃爾福威茨、前美國陸軍副參謀長基恩牽線，亦可能曾為沃爾福威茨向蔡英文提供建議支付相關開支。



黎智英與民進黨方面勾連甚多，可謂是“台獨”分子的幫兇，如今他被定罪，民進黨失去了一個重要同夥，當然是氣急敗壞了。陸委會的謬論正正反映了民進黨方面的心虛與不安。