南非學者：非中科技合作促非洲社會經濟轉型

中評社北京12月22日電／據新華網報導，南非獨立在線新聞網站21日刊登約翰內斯堡大學非洲－中國研究中心研究員吉迪恩·希坦加的文章說，在新一輪科技革命和產業變革加速推進的背景下，非洲與中國在信息通信技術、數字基礎設施和其他新興科技領域內不斷深化合作，為非洲經濟社會發展注入新動能。文章摘要如下：



隨著新興技術，如物聯網、大數據分析和人工智能的快速發展，非洲有機會利用這些新技術以及可靠的科技合作夥伴關係，推動社會經濟轉型。預計到2030年，相關技術可為非洲經濟增長貢獻約1.5萬億美元。



非洲與中國的科技合作夥伴關係不斷拓展，涵蓋政府部門以及主要電信和移動通信企業。實踐證明，可靠的夥伴關係能夠有效彌合數字鴻溝，推動包容性經濟參與和增長。中國已成為非洲大陸最大的貿易和發展夥伴，並通過“一帶一路”倡議、中非合作論壇等積極推動全球南方發展。



中國政府和企業在非洲通信基礎設施建設中發揮重要作用，參與建設通信主幹網和光纖網絡，為醫療、教育和金融服務等提供技術支撐。雙方還在可再生能源和可持續農業等領域開展合作。通過設立聯合實驗室、研究中心，發起人才培訓項目，雙方加強科研合作並支持非洲培養本土科技人才。



非中合作在彌合非洲數字鴻溝方面發揮了重要作用。展望未來，雙方應進一步深化科技合作，將其作為推動非洲可持續社會經濟轉型和現代化進程的關鍵領域之一。