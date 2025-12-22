美方人員在委內瑞拉附近攔截第三艘油輪

中評社北京12月22日電／據新華社：美國媒體21日以不願公開姓名的知情人士為消息源報導，美方人員當天在委內瑞拉附近國際水域攔截一艘油輪並登船檢查。這是美方近期在委內瑞拉附近海域攔截的第三艘油輪。



彭博社報導稱，被攔截的“貝拉1”號油輪懸掛巴拿馬國旗，受到美國制裁。這艘油輪21日清晨在前往委內瑞拉裝載貨物途中遭遇美方登船檢查。



美國海岸警衛隊20日凌晨攔截並登船檢查懸掛巴拿馬國旗的“世紀”號超級油輪。這艘油輪不在美國發佈的制裁名單上，但白宮發言人安娜·凱利在社交媒體上發文稱，油輪所裝載原油來自受美國制裁的委內瑞拉石油公司。



美國10日在委內瑞拉附近公海武力扣押“船長”號油輪，隨後宣佈沒收其所載石油。美國總統特朗普16日下令對所有進出委內瑞拉的受美國制裁油輪實施“全面徹底的封鎖”，並宣佈美方已將委內瑞拉現政府列為“外國恐怖組織”。



連月來，美國以打擊“毒品恐怖主義”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署十幾艘軍艦和逾1.5萬兵力，迄今已在加勒比海和東太平洋擊沉近30艘美方所謂“販毒船”，致死逾百人。特朗普多次威脅對委境內“毒販”發起打擊。



美國緝毒署報告顯示，委內瑞拉並非美國主要毒品來源地。美政府迄未披露任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據。委方多次指責美方意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭、在拉美軍事擴張，並譴責美方攔截從委進出油輪是“嚴重的海盜行為”。