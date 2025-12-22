美烏代表：佛州會談“富有成效和建設性”

中評社北京12月22日電／美國總統特使威特科夫和烏克蘭談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫21日各自在社交媒體發佈聲明，表示美烏代表團以及歐洲伙伴過去三天在美國佛羅里達州進行了一系列“富有成效和建設性”的會談。



新華社報導，根據這兩份聲明，美方代表團成員包括威特科夫、總統特朗普的女婿庫什納和白宮幕僚喬希·格林鮑姆，烏方代表團成員包括烏梅羅夫和烏武裝部隊總參謀長格納托夫。一些“關鍵”歐洲國家的國家安全事務助理也參與會談，“以協調烏克蘭、美國和歐洲之間的共同戰略方針”。



聲明說，美烏歐會談之外，一場以美烏雙邊形式進行的會談主要討論了四份關鍵文件，即進一步完善20點“和平計劃”，就多邊對烏安全保障框架協議和美國對烏安全保障框架協議協調立場，並進一步制訂烏克蘭戰後經濟發展計劃。雙方還討論了相關時間表和後續步驟流程。



聲明還說，“共同優先事項是制止殺戮、確保安全保障，並為烏克蘭的重建、穩定和長期繁榮創造條件”，“和平不僅意味著停止敵對行動，更要為穩定的未來奠定有尊嚴的基礎”。烏方將在後續階段與合作伙伴進一步密切協作。



與此同時，俄羅斯負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表德米特里耶夫連日來也在佛州與威特科夫、庫什納舉行會談。據俄羅斯衛星通訊社報導，德米特里耶夫21日接受媒體採訪時說，“戰爭販子”沒能擾亂俄美會談。



俄羅斯總統助理烏沙科夫21日早些時候表示，俄、美、烏代表舉行三方會晤一事“尚未被認真討論”，俄方希望美國和其他參與烏克蘭問題談判的各方遵守俄美領導人今年8月在美國阿拉斯加州達成的共識。