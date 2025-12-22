近6成受訪者認為高市涉台言論影響經濟

中評社香港12月22日電／共同社20、21兩日實施的日本全國電話輿論調查顯示，關於首相高市早苗圍繞“台灣有事”的國會答辯引發的日中關係惡化對日本經濟的影響，包括“傾向於”在內有59.9%的受訪者表示“會帶來負面影響”。對於為應對物價高漲而發放的大米券，認為“效果不大”的受訪者占到82.4%。對於財政支出逾18萬億日元（約合人民幣8051億元）的巨額2025年度補充預算案中，政府將通過發行國債籌措11萬億日元以上的做法，回答對財政擔憂加劇或傾向於加劇的受訪者有64.6%。



高市內閣的支持率為67.5%，較上次11月的調查下降2.4個百分點。不支持率為20.4%，較上次調查增加3.9個百分點。



雖然民眾對隨著高市涉台國會答辯的經濟惡化表示擔憂，但對於答辯本身，57.0%的受訪者回答“不認為是出言不慎”，占比高於“認為是出言不慎”的37.6%。



對於國民民主黨加入聯合執政，贊成為49.2%，反對為40.0%。對於自民黨和國民民主黨就個稅起徵點從現行的160萬日元上調至178萬日元一事達成協議，64.1%的受訪者給予“肯定”。有關高市政府應對物價高漲的措施，64.2%的受訪者表示“期待”，33.4%表示“不期待”。



圍繞臨時國會上焦點之一的政治改革，認為應優先實現的事項中，“額定議席數削減”占到50.1%，“加強對企業和團體捐款的監管”為43.1%。



政黨支持率方面，自民黨為31.1%（上次調查為30.0%）、立憲民主黨7.8%（8.3%）、日本維新會8.0%（7.4%）、國民民主黨7.8%（8.8%）、公明黨2.5%（3.1%）、令和新選組2.2%（3.2%）、共產黨3.4%（3.7%）、參政黨4.4%（7.3%）、日本保守黨1.4%（0.9%）、社民黨0.8%（0.6%）、團隊未來2.5%（1.2%）、大家一起創造黨0.9%（0.1%）。“無支持政黨”的無黨派人群為24.3%（23.0%）。