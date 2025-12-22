香港明年瞄准黃金市場　與上海深圳協調發展

中評社北京12月22日電／據文匯網報導，行政長官李家超上周二（16日）赴京述職時，國家主席習近平指示特區政府要主動對接國家“十五五”規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。特區政府財庫局局長許正宇上周五（19日）接受香港大公文匯傳媒集團專訪時提到，香港目前的國際金融中心、資產管理中心等建設，都有助服務國家發展大局，但明年的重點戰略是發展黃金市場，通過在香港建立黃金交易中心，與長三角的滬金所在黃金交易及大灣區的深圳在冶煉上有更多合作，推動區域協調發展，更好促進香港融入和服務國家發展大局，也拓展香港金融服務新增長點。



“我們一直在思考，如何更好地將香港融入並且服務國家戰略。例如用好一些區域性發展戰略，包括大灣區、長三角，所以明年本港將重點發展黃金市場。”許正宇表示，在“融入”這個大方向上，長三角的上海及大灣區的深圳是重點合作對象，可以撬動區域發展。在目前國策之下，黃金屬於特殊商品，出口必須獲得國家的專項許可，“深圳擁有很多優質的黃金冶煉服務，如果有黃金本身是來自海外，就有機會能透過香港直接進入深圳，進行黃金冶煉，完成後由深圳出口，即是這些‘兩頭在外’的黃金能夠利用到深圳的冶煉與精煉服務，目前兩地正在落實相關安排。”



深港構建深度融合黃金生態圈



許正宇稱，國家的政策其實已經賦予了兩地，本港與深圳在今年11月7日的深港金融合作委員會第三次會議上，財庫局已與深圳市地方金融管理局，簽署推進深港黃金領域合作的備忘錄，依法依規支持香港金商與深圳具備相關資格的精煉企業開展加工貿易合作，藉此深化香港和深圳黃金產業優勢互補，共同構建深度融合的區域黃金生態圈。



而上海方面，特區政府今年6月18日與上海市政府簽署了《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，隨後（6月26日）上海黃金交易所啟用了在香港的首個離岸黃金交割倉庫，並同時在其國際板上市於香港交割的黃金合約。這是國家黃金市場國際化進程中的關鍵一步，不僅拓展人民幣計價黃金交易的全球布局，也進一步深化香港在區域市場中的角色。