日本確認導航衛星發射失敗

中評社北京12月22日電／日本政府22日確認，當天發射的導航衛星“引路5號”未進入預定軌道，發射失敗。這是繼2023年3月首枚H3火箭發射失敗後，日本國產主力運載火箭又一次遭遇挫折。



新華社報導，日本文部科學大臣松本洋平在22日發佈的“文部科學大臣談話”中表示，他已接到報告，當天發射的H3火箭第二級發動機燃燒提前停止，搭載該火箭升空的準天頂衛星系統“引路5號”衛星未能進入預定軌道，發射失敗。



松本洋平說，他已指示文部科學省與相關部門合作採取對策，並同日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）一起從專業角度盡快查清原因。



準天頂衛星系統被稱為“日本版GPS”，目前主要是GPS（全球定位系統）等導航系統的補充，以提高衛星定位的精確度。據日本政府介紹，如果準天頂衛星系統的衛星數量達到7顆，日本就可以不依賴國外導航系統。本次發射的是這一系統的第六顆衛星。JAXA原計劃2026年2月發射該系統的第七顆衛星，本次失敗可能導致計劃延遲。



作為日本新一代主力運載火箭，H3火箭在2023年3月首次發射時因電源系統異常，二級火箭發動機未能成功點火，JAXA當時判斷其不能將衛星送入預定軌道，向火箭發出了自毀指令。截至目前，H3火箭總計發射7次。日本《每日新聞》報導說，相較日本上一代主力運載火箭H2A火箭98%的發射成功率，H3火箭兩次失敗對日本航天業來說是個沉重打擊。