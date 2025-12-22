城大三名學者榮膺香港工程院院士

中評社北京12月22日電／據文匯網報導，香港城市大學校長及大學傑出教授梅彥昌、協理副校長（創新）謝智剛，以及建築學及土木工程學系講座教授袁國傑，今年獲選為香港工程院院士，以表揚他們在工程領域的卓越貢獻。



梅彥昌擁有多項原創專利，其中在高性能生物材料的醫學應用上成就卓越。其研究成果對全球影響深遠，亦曾獲多項國際榮譽，包括於2013年榮獲新加坡科研界最高榮譽的“總統科學與科技獎”，並於同年以其對生物醫學領域的貢獻榮獲倫敦帝國學院頒授醫學院院士銜。他在2014年憑成功研發納米結構技術傳遞藥物，榮獲新加坡“總統科技獎”；於2016年榮獲新加坡國慶公共行政金獎章。香港工程院讚揚他在醫學領域引領生物材料和納米技術，包括可生物降解的支架和手術牽引器，並成功實現商業化。



謝智剛的研究領域包括電力電子與智慧電網、非線性電路與系統、複雜網絡應用等。他曾獲多所大學頒授或委任為榮譽教授及院士，包括卡爾加裡大學、墨爾本大學、皇家墨爾本理工大學等。他於2022年獲頒 IEEE CASS Charles A. Desoer 科技成就獎，是首位獲得此獎項的的香港學者。香港工程院讚揚他在電力電子領域的開創性貢獻，包括超快速瞬態電壓調節、轉換器滑模控制、電動車充電和無線電力傳輸。



袁國傑是註冊專業工程師及香港工程師學會的資深會員。他現為自資專上教育委員會委員及香港學術及職業資歷評審委員會副主席。其研究領域包括消防安全與工程、熱解與燃燒、計算流體力學 （CFD）的應用、阻燃材料、神經網絡建模在消防工程中的應用、建築節能以及暖氣、通風及空調系統。香港工程院讚揚他在消防工程領域開創CFD和機器學習模型，提升消防安全，亦促進阻燃材料和人員疏散的研究，對工程實務產生深遠影響。



香港工程院成立於1994年，旨在推動協作與創新，以促進香港的工程發展，其院士來自多個領域，他們在工程科學及其應用均取得非凡成就，是所屬領域內備受推崇的領袖。